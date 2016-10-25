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بالفيديو مخرج مباراة الزمالك يكشف سر تسليط الكاميرا على حسناء الزمالك

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بالفيديو مخرج مباراة الزمالك يكشف سر تسليط الكاميرا على حسناء الزمالك بالفيديو مخرج مباراة الزمالك يكشف سر تسليط الكاميرا على حسناء الزمالك

في أول تعليق لمخرج مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء الأحد على ملعب “برج العرب” بالأسكندرية بين فريقي نادي الزمالك ونادي “صن داونز” الجنوب إفريقي وإنتهت بفوز صن داونز بدوري الأبطال كشف المخرج “خالد” سبب تسلط الكاميرات على الفنانة الصاعدة “دنيا الحلو” التي إشتهرت بحسناء الزمالك وكانت حديث الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في المباراة.

مشيرا أنه تعمد تصوير الفتيات والأسر والأطفال لتوجيه رسالة الى العالم أن بلد الأمن والأمان وشعب متحضر وذلك من خلال إتصال هاتفي مع الكابتن “خالد الغندور” في برنامج الكابتن الذي يذاع على قناة “العاصمة” وأوضح المخرج أنه شاهد دخول الجمهور منذ الساعة 7 مساء فوجد الأسر والفتيات موجودة في مشهد لم تره الملاعب المصرية منذ تنظيم مصر بطولة أفريقيا عام 2006.

وأضاف المخرج أن اللواء “صبري” مدير الإستاد قال له ياريت تركز على الأسر لنرسل رسالة إلى العالم أن مصر أمنة إلا أن دنيا الحلو كانت حالة غريبة لها تكوين درامي داخل الملعب ودنيا كان لها 3 مشاهد مرة وهي تأكل الشيكولاتة والثانية تحميس اللاعبين على طريقة المستشار “مرتضى منصور” أما الأخيرة فكانت لدموعها.

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