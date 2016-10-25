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شرطة آداب السويس تضبط 9 أشخاص بتهمة التعرض لـ"طالبات المدارس الثانوية"

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شرطة آداب السويس تضبط 9 أشخاص بتهمة التعرض لـ"طالبات المدارس الثانوية" شرطة آداب السويس تضبط 9 أشخاص بتهمة التعرض لـ"طالبات المدارس الثانوية"

>السويس- سيد نون

ألقت مباحث شرطة الآداب بالسويس القبض على 9 أشخاص خلال حملة أمنية لاتهامهم بالتعرض لطالبات المدارس الثانوية بالسويس، وتم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة العامة بالسويس للتحقيق معهم.

 

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بقيام المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث شرطة الآداب بشن حملات أمنية يومية لضبط المتهمين بالتعرض لطالبات المدارس.

 

وبتنفيذ حملة أمنية استمرت لمدة خمسة أيام تم القبض على 9 أشخاص خلال قيامهم بالتعرض للطالبات أثناء ذهابهم وخروجهم من المدارس الثانوية.

 

وقام رئيس مباحث شرطة الآداب المقدم خالد عبدالناصر بقرض كمائن أمنية للمتهمين أمام المدارس حتى تم القبض على المتهمين، وحررت محاضر بضبط المتهمين بأقسام شرطة فيصل والأربعين والسويس وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهم.


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