أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة فلسطيني وزوجته في عملية دهس نفذها مستوطن شمالي الضفة

Google+ Print
إصابة فلسطيني وزوجته في عملية دهس نفذها مستوطن شمالي الضفة إصابة فلسطيني وزوجته في عملية دهس نفذها مستوطن شمالي الضفة

ارشيفية

أصيب مواطنين فلسطينيين بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهما للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي قرب مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة – في بيان صحفي – إن “مواطنا وزوجته أصيبا بجروح بعد تعرضهم للدهس من قبل مستوطن عند مدخل قلقيلية الشرقي”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

ووصفت الوزارة إصابة الزوج بـ”الخطيرة”، فيما وصفت إصابة زوجته بـ”المتوسطة”.

وخلال الأشهر الماضية تكررت دهس تعرض لها فلسطينون في الضفة على يد مستوطنين يهود.

بينما أطلق جنود إسرائيليون متواجدون على حواجز بالضفة النار على مواطنين فلسطينيين بزعم محاولتهم شن عمليات طعن؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثير من هؤلاء الفلسطينيين.

وبينما أقر الجيش الإسرائيلي في تقرير تم الكشف عنه اليوم بأنه كان من الممكن أن يتفادي جنوده 4 حوادث لإطلاق نار أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، تعتبر جهات حقوقية فلسطينية الكثير من هذه الحوادث بممارسة “اعدامات” ضد فلسطينيين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية