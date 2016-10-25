إصابة فلسطيني وزوجته في عملية دهس نفذها مستوطن شمالي الضفة

أصيب مواطنين فلسطينيين بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهما للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي قرب مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة – في بيان صحفي – إن “مواطنا وزوجته أصيبا بجروح بعد تعرضهم للدهس من قبل مستوطن عند مدخل قلقيلية الشرقي”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

ووصفت الوزارة إصابة الزوج بـ”الخطيرة”، فيما وصفت إصابة زوجته بـ”المتوسطة”.

وخلال الأشهر الماضية تكررت حوادث دهس تعرض لها فلسطينون في الضفة على يد مستوطنين يهود.

بينما أطلق جنود إسرائيليون متواجدون على حواجز بالضفة النار على مواطنين فلسطينيين بزعم محاولتهم شن عمليات طعن؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثير من هؤلاء الفلسطينيين.

وبينما أقر الجيش الإسرائيلي في تقرير تم الكشف عنه اليوم بأنه كان من الممكن أن يتفادي جنوده 4 حوادث لإطلاق نار أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، تعتبر جهات حقوقية فلسطينية الكثير من هذه الحوادث بممارسة “اعدامات” ضد فلسطينيين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.