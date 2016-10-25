تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 9 أشهر

تراجعت أسعار الذهب يوم الإثنين مع صعود الدولار إلى مستوى مرتفع جديد في نحو تسعة أشهر بفعل التكهنات المتنامية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر .

وعززت بيانات اقتصادية إيجابية في الفترة الأخيرة وتصريحات لمسؤولي البنك المركزي توقعات رفع الفائدة بينما ارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات مدعومة أيضا بتراجع فرص فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

يتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1263.96 دولار للأوقية (الأونصة) في حين تحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر (كانون الأول) على إنخفاض 0.3 بالمئة عند 1263.70 دولار.

وصعدت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.53 دولار للأوقية. وتقدم البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.8 دولار للأوقية بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 921.20 دولار أدنى مستوياته منذ 29 فبراير .

وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 630.85 دولار بعد أن سجل يوم الجمعة أقل سعر له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 613.10 دولار.

وكالات