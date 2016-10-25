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«داعش» يسيطر على نصف مدينة عراقية على الحدود مع الأردن

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«داعش» يسيطر على نصف مدينة عراقية على الحدود مع الأردن «داعش» يسيطر على نصف مدينة عراقية على الحدود مع الأردن

تنظيم داعش – أرشيفية

قالت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي تنظيم “داعش” وسعوا المنطقة الخاضعة لسيطرتهم في مدينة نائية بغرب العراق قرب الحدود مع سوريا والأردن ليبسطوا سيطرتهم على نصف المدينة بعد أن كانوا يسيطرون على ثلثها.

وهاجم المتشددون مدينة الرطبة يوم الأحد، في محاولة لتخفيف الضغط على مدينة الموصل بشمال العراق، حيث يصدون هجوما للجيش العراقي والمقاتلين الأكراد بدعم من التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن المتشددين وسعوا سيطرتهم على المنطقة في معارك أثناء الليل، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت أن الجيش العراقي والعشائر السنية لا تزال تسيطر على نصف المدينة عند المداخل ومن ناحية الطريق السريع الذي يربط بغداد والحدود الغربية.

وأوضحت المصادر أن الجيش يحضر تعزيزات.

وتقع الرطبة في محافظة الأنبار بغرب البلاد وكانت بؤرة للتمرد السني ضد التي يقودها الشيعة والقوات الأمريكية التي أطاحت بصدام حسين في 2003.

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