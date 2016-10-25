أبناء السرو بدمياط يدشنون حملة دعم الأثاث للمقلبين على الزواج

دشن أبناء مدينة السرو بمحافظة دمياط حملة دعم الأثاث للمقبلين على الزواج بهدف توفير الأثاث الخشبى للمقبلين على الزواج بسعر مخفض بمعرفة الغرفة التجارية بدمياط وتقديم الدعم المادى للشباب وتسهيل بيع الأثاث لهم على أقساط ميسرة وذلك ضمن مبادرة "دمياط تأمر" التى أطلقها الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وقال طلعت العواد أحد أبناء المدينة ومؤسسى الحملة، إن الشباب يشعر بالإحباط والعجز من غلاء أثاث لتأسيس منزل الزوجية والذى يتجاوز على أقل تقدير مبلغ سبعين ألف رغم إننا فى دمياط وهى قلعة الأثاث، وطالب محافظ دمياط بتبنى هذه الفكرة التى ستلقى إقبالا كبيرا لدى الشباب كما أنها فرصة لفتح أسواق جديدة لتسويق الأثاث الدمياطى.

يأتى ذلك فى الوقت ما الذى يتم فيه تنفيذ مبادرة دمياط تامر لتوزيع السلع الغذائية حيث تم توزيع 2 طن سكر فى أحياء متفرقة داخل مدينة السرو بوجود مسئولى إدارة تموين السرو وأكرم جبر نائب رئيس مجلس المدينة، وشملت أحياء مسجد أبى الحمايل مسجد المتولى مستشفى السرو المركزى وحى مجلس المدينة.