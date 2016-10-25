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وفاة رئيس أوروجواي الأسبق عن عمر يناهز 88 عامًا

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وفاة رئيس أوروجواي الأسبق عن عمر يناهز 88 عامًا وفاة رئيس أوروجواي الأسبق عن عمر يناهز 88 عامًا

رئيس أوروغواي الأسبق خورخي باتل

توفى رئيس أوروجواي الأسبق، خورخى باتل، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك بمستشفى فى العاصمة مونتيفيديو، حيث كان يتلقى العلاج بها.

وذكرت “إيه بى سى نيوز” الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن باتل شغل منصب رئيس أوروجواى بين عامى 2000 و2005، مشيرة إلى أنه ينحدر من عائلة سياسية حيث كان والده لويس باتل بيريس أيضا رئيسا للبلاد فى الفترة ما بين عامي 1947 و1951 ومرة أخرى من 1954 وحتى 1958، بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن خورخي باتل، قد قاد أوروجواي خلال واحدة من أسوأ فترات الركود الاقتصادى التى شهدتها، لافتة إلى أنه كان قد عمل كصحفي وكان عضوًا فى مجلس النواب قبل أن يشغل منصب رئيس البلاد.

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