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رئيس الفلبين: على أمريكا أن تنسى اتفاقية الدفاع إذا بقيت في السلطة

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رئيس الفلبين: على أمريكا أن تنسى اتفاقية الدفاع إذا بقيت في السلطة رئيس الفلبين: على أمريكا أن تنسى اتفاقية الدفاع إذا بقيت في السلطة

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

هاجم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة قائلا إنه لم يبدأ نزاعا مع واشنطن وإن عليها أن تنسى اتفاقا عسكريا بين البلدين إذا استمر فترة أطول في السلطة.

وقال دوتيرتي إنه يعارض وجود أي قوات أجنبية في بلاده وإن بإمكان الولايات المتحدة أن “تنسى” اتفاقية للتعاون العسكري مع الفلبين إذا بقي لفترة أطول دون تعقيب.

وأردف قائلا إنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تعامل الفلبين “ككلب بمقود” ليزيد بذلك الارتباك بشأن مستقبل البلدين الحليفين منذ فترة طويلة.

وقال دوتيرتي قبل أن يتوجه إلى اليابان “أتطلع إلى الوقت الذي لا أري فيه أي قوات أجنبية أو أي جندي في بلادي باستثناء الجنود الفلبينيين”.

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