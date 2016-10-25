الأهلى يصطدم بالترجى والزمالك مع “وداد سمارة” في بطولة إفريقيا لليد

يواجه اليوم الثلاثاء فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى عاصم حماد، نظيره الترجى التونسى فى ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة ببوركينا فاسو .

فيما سيلتقى أيضًا اليوم فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أيمن صلاح مع وداد سماره المغربى فى خامس مواجهاته بالبطولة .

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على نظيره مينوه الكاميروني في ثالث مباراة له ببطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مدينة واجادوجو ببوركينا فاسو.

وقدم الفريق عرضاً قوياً تحت قيادة الكابتن عاصم حماد المدير الفني ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٣٤-٢٣.

أ ش أ