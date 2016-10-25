تأسيس جامعة دبي للابتكار والتصميم .. والدفعة الأولى 2018

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت «دبي القابضة» وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية عن تأسيسهما «جامعة دبي للابتكار والتصميم»، كأول صرح تعليمي يُعنى بتلبية الطلب المتزايد على رواد الابتكار ومتخصصي صناعة التصميم في المنطقة، ويهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص التعلم الجامعي بأرقى المقاييس الدولية المعتمدة.

وتعد الجامعة مؤسسة تعليمية خاصة غير ربحية، تم تأسيسها من قِبل مجموعة دبي القابضة وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية كمساهمين رئيسيين، وسوف تكون الجامعة معتمدة من قِبل وزارة التربية والتعليم في الدولة، ومن المقرر التحاق الدفعة الأولى من الطلاب في الجامعة بحلول خريف العام 2018.

تنمية مستدامة

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق جامعة دبي للابتكار والتصميم يدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير مواهب التصميم الإبداعي على مستوى المنطقة، ويأتي في إطار الترجمة العملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى نموذج مستدام اقتصادياً يقوم على الابتكار والإنتاجية في رأس المال والعمل وفقاً لـــ«خطة دبي 2021».

وقال سموه: «تولي دبي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدراتها في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار وهو ما يستدعي ترسيخ أسس البيئة المُثلى لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على مواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دولتنا بكافة محاورها وضمن مختلف التخصصات، واليوم نحن بصدد تأسيس منصة علمية جديدة سيكون لها أثرها في تطوير منظومة الابتكار ليس في دولتنا فحسب ولكن على امتداد المنطقة، بما لهذا من آثار إيجابية مباشرة على مستقبل التنمية الاقتصادية محلياً وإقليمياً».

وأضاف سمو ولي عهد دبي أن الجامعة تخدم كذلك إثراء التعليم العالي في الدولة بنوعية جديدة من التعليم الجامعي المتخصص، في الوقت الذي يشهد فيه هذا التخصص إقبالاً عالمياً متزايداً مع تنامي أهمية الابتكار كعنصر رئيس في عمليات التطوير ضمن شتى المجالات، لتكون دبي بذلك سبّاقة إلى إيجاد المؤسسات العلمية المواكبة لتطورات سوق العمل العالمية بمساقاتها المستقبلية، وتواصل دورها كمنصة أولى لانطلاق الطاقات الخلّاقة ونقطة جذب محورية للكفاءات والعقول المبدعة والمؤسسات المهتمة بمجالات الابتكار والتصميم في المنطقة والعالم.

رؤية الجامعة

وقد تم الإعلان عن رؤية وخطط تأسيس «جامعة دبي للابتكار والتصميم» بالتعاون مع كل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية بارسونز للتصميم. وحضر حفل الإعلان الرسمي الذي أقيم في حي دبي للتصميم (d3) عدد من رواد ومتخصصي قطاعي التعليم والتصميم، حيث تم استعراض أجندة الابتكار في دبي، ورؤية الجامعة لدعمها من خلال إنشاء مؤسسة تعليمية عالمية المستوى تختص بتنمية مواهب الابتكار والتصميم، كما أعلن عن تأسيس مجلس إدارة الجامعة والذي سيترأسه فاضل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي القابضة» وسيكون مقرها المجمع الإبداعي في حي دبي للتصميم.

ويأتي إطلاق الجامعة في سياق المكانة المتطورة التي تتمتع بها دبي كمنارة للابتكار والتصميم في المنطقة، إذ لا تدخر قيادتها الرشيدة جهداً في إطلاق المبادرات لدعم التقدم في حيز الابتكار.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر مرسوماً يقضي بإنشاء مجلس دبي للتصميم والأزياء لدعم تطور دبي كعاصمة ناشئة للتصميم في العالم، كما وجه سموه بتأسيس وجهة ومنصة تلبي احتياجات الصناعة وتدعم تنمية المواهب الإبداعية في دبي والمنطقة.

اقتصاد معرفي

وأكد فاضل العلي، رئيس مجلس الجامعة والرئيس التنفيذي لدبي القابضة، دعم دبي القابضة المتواصل لاستراتيجية إمارة دبي عبر مبادراتها المختلفة ومجمعاتها الإبداعية المتخصصة والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة تعليمية أساسها الابتكار والإبداع، قائلاً: «كنا ولا زلنا نركز على بناء اقتصاد معرفي يساهم في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي لإمارة دبي، وذلك عبر تأسيس مجمعات إبداعية متخصصة وتوفير المؤسسات التي تستطيع أن تخرج كوادر تمتلك المهارات والأدوات اللازمة للمساهمة في تطوير القطاعات المتنوعة، تقودها روح الابتكار، ومتمكنة من أدوات العصر، فاليوم يدرس نحو 25 ألف طالب في المعاهد والجامعات والمدارس في مجمعاتنا الإبداعية، يأتون من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «يأتي تأسيس جامعة دبي للابتكار والتصميم كخطوة طبيعية بعد تأسيسنا لحي دبي للتصميم (d3) وتطويره ليغدو اليوم وجهة المبدعين الأولى في المنطقة، والوجهة المفضلة لكبرى شركات التصميم والفنون والبضائع الفاخرة العالمية، وسيستفيد الطلبة في الجامعة من وجودهم في قلب مجتمع التصميم والإبداع والذي سيمنحهم الإلهام والتشجيع اللذين يحتاجونهما».

تنمية المواهب

وفي سياق دعم طموحات دبي وأهدافها الاستراتيجية، أوضحت الدكتورة أمينة الرستماني رئيس مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن تنمية المواهب الإبداعية والكوادر البشرية يعد نواة لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة وأهدافها التي تطمح إلى تأسيس اقتصاد مستدام يقوده الابتكار وأن تصبح دبي أذكى مدينة في العالم وأن تغدو في مصاف الدول المتقدمة في الصناعات الابداعية وقطاعات التصنيع والإنتاج.

وتابعت «إننا حريصون على الاستثمار في شباب الغد وتمكينهم من دعم وقيادة مسيرة التنمية المستدامة في المستقبل، وستشكل جامعة دبي للابتكار والتصميم مرتكزاً رئيساً لتطوير المواهب الشابة وتنمية مهاراتهم وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية بارسونز، فضلاً عن احتضان الجامعة للطلاب داخل مجمع التصميم هنا في حي دبي للتصميم وما يوفره من بيئة حيوية وفاعلة ستسمح لهم بالتعلم العملي من خلال الاحتكاك والتواصل مع العاملين في الصناعة».

توازن

من خلال اعتماد نموذج تعليمي يقوم على أساس تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية، ستتيح جامعة دبي للابتكار والتصميم الفرص أمام المواهب الناشئة لدراسة مختلف التخصصات، مع إمكانية الوصول إلى الممارسين في شتى الصناعات الإبداعية في دبي، ما يعني تحفيز الابتكار والإسهام في تطوير مصممي المستقبل، ومن خلال سياساتها وممارساتها، ستدعم الجامعة التميز في التعليم، وتعزيز التنمية الجمالية والفكرية والمهنية والشخصية والاجتماعية للطلاب، كما ستركز على إعداد الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال التصميم.

بكالوريوس .. و30 ألف وظيفة للخريجين بحلول 2019

تتولى الجامعة، انطلاقاً من الأهداف الطموحة التي وضعتها الإمارات لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، تطوير أول مجموعة من المناهج الدراسية التي تهدف إلى تمكين الطلبة لرسم مسارهم التعليمي لمدة أربع سنوات، ليحصلوا في نهاية المطاف على درجة البكالوريوس في التصميم، حيث سيكون هذا المؤهل الأول من نوعه والفريد في المنطقة، مع التركيز على تصميم المنتجات وإدارة التصميم الاستراتيجي والإعلام والفنون البصرية وتصميم الأزياء.

الحرم الجامعي

وكشفت دراسة أجراها مجلس دبي للتصميم والأزياء بالتعاون مع حي دبي للتصميم تحت عنوان «آفاق تعليم التصميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في مايو 2016، عن أن مجتمع التصميم بحاجة إلى ما يقارب 30 ألفاً من خريجي التصميم بحلول عام 2019 لخدمة هذا القطاع، وساهمت نتائج هذا التقرير في إنشاء جامعة دبي للابتكار والتصميم لدعم النمو المستدام لقطاع التصميم في المنطقة.وتم تصميم الحرم الجامعي من قِبل شركة «فوستر آند بارتنرز»، حيث تم الأخذ بالحسبان خلق بيئة تعليمية فريدة للطلاب لتعزيز وتسليط الضوء على الابتكار والإبداع، وصُممت الجامعة على نمط ورش العمل واستوديوهات التصميم الكبيرة لفتح مجالات وتشجيع التعاون بين تخصصات التصميم المختلفة، وتوفير بيئة تفاعلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

خبرات دولية

ووفق ترتيب العام الجاري 2016 لأفضل كليات ومعاهد الفنون والتصميم في العالم من قبل مؤسسة «كواكواريلي سايموندس»، حل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية «بارسونز» في المراكز الخمسة الأولى، ويقع المعهد في مدينة كامبريدج بالولايات المتحدة الأميركية، وتقوم الدراسة في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط هناك بالتركيز على تحسين البيئة البشرية من خلال تطوير آفاق التصميم والهندسة المعمارية والتطوير الحضري والفنون والإعلام، أما كلية بارسونز التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها وتنشط في أنحاء متفرقة حول العالم، فتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الطيف الكامل من تخصصات الفنون والتصميم.

عالم أفضل

وقال هاشم سركيس، عميد كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «إن الإعلان عن تأسيس الجامعة يؤكد الأهمية المتزايدة للتصميم كوسيلة لتحسين العلاقة بين البشر وبيئتهم، ليس فقط في الإمارات، بل وفي العالم. ومن جانبنا، نود أن نعرب عن سعادتنا البالغة للعمل مع دبي لرعاية مواهب التصميم».بدورها قالت جويل تاورز، العميد التنفيذي في كلية بارسونز للتصميم: «يسرنا رؤية تزايد أعداد المواهب الناشئة من طلاب التصميم في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا العمل مع دبي لتطوير الجامعة كوسيلة لتحفيز الطلاب، والإسهام في إيجاد نهج جديد للتصميم في هذه المنطقة».

حمدان بن محمد:

Ⅶ الجامعة تدعم رؤية محمد بن راشد في تحويل دبي إلى نموذج مستدام اقتصادياً يقوم على الابتكار والإنتاجية في رأس المال

Ⅶإطلاق الجامعة يعزز جهود الإمارات لتطوير مواهب التصميم الإبداعي على مستوى المنطقة

Ⅶ تخصصات في تصميم المنتجات و الأزياء وإدارة التصميم الاستراتيجي والفنون البصرية والإعلام

Ⅶ محتوى علمي متميز بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية بارسونز للتصميم

أمينة الرستماني لـ«البيان »: بدء إنشاء الجامعة مطلع 2017

قالت الدكتورة أمينة الرستماني رئيس مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم لـ«البيان»، إن الجامعة تؤدي دوراً ريادياً في استقطاب وتبني المواهب الإبداعية في الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بإنشاء الجامعة مطلع عام 2017، لافتة إلى أنه يجري حالياً إعداد تفاصيل البرامج الدراسية، وسيتم استقطاب كوادر أكاديمية من المنطقة ومن دول أوروبا.

وأضافت أنه من خلال الدراسة التي أجرتها الإدارة تبين أن 75% من الموهوبين الذين تحتضنهم الشركات العاملة في حي دبي للتصميم من مواطني الدولة في مختلف مجالات التصميم والإبداع والابتكار، الأمر الذي يبشر بإمكانية التحاقهم بالجامعة فور افتتاحها.

ولفتت إلى أن الإدارة قامت بالتواصل والتنسيق مع مختلف جامعات الدولة بشأن توفير برامج أكاديمية في التصميم بمختلف مجالاته من أجل استيعاب حاجة السوق المتزايدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الجامعة ستعمل مستقبلاً على طرح برامج للدراسات العليا.

وأوضحت الرستماني أن العمل جار على قدم وساق مع كلية بارسونز للتصميم من أجل وضع الخطط والبرامج والمناهج التعليمية في قطاع التصميم، بهدف بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار.بدوره أشار علي جابر عضو إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء، إلى أن إطلاق الجامعة جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإنشاء وحدة تعليمية تعنى بالتصميم والأزياء لتلبية النهضة العمرانية والحياتية في دبي عبر تأهيل الطلبة المواطنين والمقيمين وفي الدول المجاورة، للمشاركة في صناعة التصميم، بما يواكب استراتيجية دبي القائمة على الإبداع والابتكار.