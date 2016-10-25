ارتفاع عدد ضحايا هجوم مركز تدريب الشرطة الباكستانية إلى 59 قتيلًا

أعلن مسئولون باكستانيون ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مركز لتدريب قوات الشرطة في مدينة «كويتا» جنوب غرب البلاد إلى 59 قتيلا و116 مصابا.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء أن مئات الأشخاص كانوا يتواجدون في المركز عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات قريبة من موقع الهجوم لتلقي العلاج اللازم.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف هذا الهجوم بشدة كما أمر السلطات بضمان سلامة مجندي الشرطة وتوفير الحماية اللازمة لهم.

أ ش أ