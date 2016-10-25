محمد بن زايد ووزير الدفاع الأميركي يبحثان تطوير التعاون العسكري والدفاعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، الذي يقوم بزيارة للبلاد حالياً ضمن جولة له في المنطقة.

ورحب سموه بوزير الدفاع الأميركي والوفد المرافق، وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وخاصة تعاون البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، من الوزير الأميركي على سير العمليات الجارية حالياً في محاربة التنظيمات الإرهابية ومستوى التنسيق والتعاون الدولي في هذا الشأن.

وشدد سموه، خلال اللقاء، على أهمية تجنيب المدنيين الخسائر والأضرار من جراء العمليات العسكرية، وبذل الجهود كافة من أجل المحافظة على سلامتهم وحياتهم، وتأمين المستلزمات كافة التي تعينهم على تجاوز أوضاعهم الصعبة.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوزير الأميركي التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في القضايا التي تدعم الأمن والاستقرار وتعزز السلام في المنطقة.

وتطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الرأي ووجهات النظر في آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ويوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، والفريق الركن جمعة البواردي، المستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.