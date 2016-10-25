نائب رئيس الدولة:التحدي أبرز أفضل ما في أجيالنا من عزيمة

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدة تغريدات أمس، حول حفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز تحدي القراءة العربي، حيث أعرب سموه في تغريدة أولى عن سعادته بالحدث مشيرا الى ذلك بالقول:

حضرت حفلاً جميلاً في أوبرا دبي لتكريم أبطال تحدي القراءة العربي.. (18) فائزاً من أصل 3.5 ملايين مشارك، جيل عربي قارئ نفخر به.

وفي تغريدة ثانية هنأ سموه فارس التحدي بكلمات أبوية دافئة فقال: مبروك للطالب محمد جلود من الجزائر، المركز الأول عربياً، ومبروك لمدرسة طلائع الأمل من فلسطين، المركز الأول من أصل (30) ألف مدرسة مشاركة. ثم اقتطف من كلمته الرسمية في المناسبة قوله: تحدي القراءة أبرز أفضل ما في أجيالنا العربية من إصرار وعزيمة وهمة عالية، ولم نتوج اليوم (18) فائزاً، بل 3.5 ملايين في جيل عربي يبعث على التفاؤل.

وأشاد سموه بتعاون (60) مشرفاً من (54) جنسية في (21) دولة، على مشروع معرفي واحد.. معتبرا أن «تحدي القراءة دليل بأننا كعرب نستطيع العمل معاً لإنجاز الكثير».

واختتم سموه تغريداته حول المناسبة بقوله إن القراءة والمعرفة هي طريقنا الأسرع لاستئناف الحضارة في منطقتنا.. ومتفائلون بجيل مثقف، منفتح، متسامح، قادر على نشر الأمل وبناء المستقبل.