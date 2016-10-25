خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكّام يعزون في وفاة خليفة بن حمد آل ثاني

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه أول من أمس.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة أمس البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وكان، رحمه الله، من رواد العمل الخليجي المشترك وأسهم مع إخوانه القادة في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته..

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل ثاني والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».

مواساة

إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، كما بعث سموه برقية تعزية إلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوفاة والده المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تعازيه وصادق مواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تعزية ومواساة مماثلة إلى أمير دولة قطر، وإلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

عزاء

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

برقيات

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وأعرب سموه في برقيته عن صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب سائلا الله عز وجل أن يسبغ على الفقيد واسع رحمته و يسكنه فسيح جناته.

وقال إن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله كان من بناة قطر ورواد العمل الخليجي المشترك.

كما بعث سموه برقية تعزية مماثلة إلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوفاة والده المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى أمير دولة قطر والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

الشيخة فاطمة تواسي أسرة الفقيد

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برقية تعزية إلى أسرة المغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة في البرقية عن صادق تعازيها ومواساتها لأسرة الراحل، راجية الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل ثاني الصبر والسلوان.