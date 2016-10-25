مؤتمر الشباب ينطلق اليوم فى شرم الشيخ برعاية الرئيس السيسي

ينطلق المؤتمر الوطنى للشباب، اليوم الثلاثاء، تحت شعار “ابدع.. انطلق” فى ختام عام الشباب المصرى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك ثلاثة الاف شاب وفتاة يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بحسب موقع “أخبار مصر”.

كما أن المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.