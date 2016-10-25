رئيس الوزراء يطير إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر الشباب

غادر مطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء متجها إلى شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر الشباب الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام عام الشباب المصرى، والذى يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الواعد، الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وينطلق المؤتمر الوطنى للشباب، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 من أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهى الخميس الموافق 27 من أكتوبر 2016 فى مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين الحكومة المصرية والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية الذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.