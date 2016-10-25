مصدر: 12 شركة تطلب توقيع "عقود "شراء الطاقة" لتوليد الكهرباء الشمسية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك 12 شركة وتحالف أرسلوا خطابات جديدة لوزارة الكهرباء طالبوا فيها بتوقيع عقد اتفاقية شراء الطاقة لإنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بمناطق بنبان والزعفرانة وسهل حشيش بقدرة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع 5 شركات طاقة شمسية منذ الأربعاء الماضى وتلقت 12 طلبا جديد من شركات أخرى لتوقيع العقود.

وقال المصدر، إن المستثمرين حريصين على عمل الإغلاق المالى قبل 26 أكتوبر القادم، وذلك للاستفادة من سعر شراء الكيلو وات بالمرحلة الأولى الذى يبلغ 11 سنت/دولار أمريكى، الذى يبلغ سعره بالمرحلة الثانية 8،3 سنت/دولار.