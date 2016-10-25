طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم، الثلاثاء، أن يسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة جنوبا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق متفرقة من سيناء وجنوب البلاد.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيها ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 27

الإسكندرية 17 27

مطروح 18 26

بورسعيد 22 26

دمياط 22 26

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 28

العريش 16 28

نخل 12 26

طابا 13 27

الطور 20 28

مرسى علم 23 31

الغردقة 22 30

شرم الشيخ 22 30

رفح 15 28

كاترين 10 23

سيوة 16 27

المنيا 19 29

الفيوم 19 28

رأس سدر 18 29

أبوسمبل 20 35

وسط الدلتا 20 27

أسيوط 17 30

سوهاج 18 31

الأقصر 19 34

أسوان 23 35

شلاتين 24 31

حلايب 25 29

الوادى الجديد 20 32

قنا 19 33

نويبع 23 28

السلوم 17 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 25 36

الرياض 21 34

المنامة 26 32

أبوظبى 23 34

الدوحة 24 33

الكويت 18 36

دمشق 11 28

بيروت 20 27

عمان 14 25

القدس 15 23

غزة 21 28

بغداد 15 34

مسقط 26 33

صنعاء 08 24

الخرطوم 26 39

طرابلس 21 37

تونس 21 33

الجزائر 18 36

الرباط 17 24

نواكشوط 21 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 16

اسطنبول 15 20

اسلام اباد 17 30

نيودلهى 19 34

جاكرتا 24 30

بكين 06 13

كوالامبور 25 32

طوكيو 10 17

أثينا 18 24

روما 16 25

باريس 10 16

مدريد 10 15

برلين 06 12

لندن 08 13

مونتريال 04 06

موسكو -01 02

نيويورك 12 15

واشنطن 13 19