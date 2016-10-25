أخبار العراق.. برلمانى يؤكد سرقة مواد إغاثية مخصصة لنازحى الموصل

اتهم رئيس لجنة الهجرة والمهجرين فى البرلمان العراقى، رعد الدهلكى، المسؤولين عن إغاثة النازحين الفارين من العمليات العسكرية فى الموصل بأنهم "سرقوا مواد الإغاثة".

وأضاف الدهلكى ـ فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز عربية" الاثنين، أن "الاستعدادات خجولة بسبب عدم وجود إمكانات وعدم صرف الحكومة الأموال المخصصة للنازحين"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة تقول إن بعض الجهات الأمنية تجاوزت على استحقاقات النازحين من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية".

وحذر الدهلكى من وقوع "كارثة كبيرة" إذا زاد عدد النازحين من الموصل على 100 ألف شخص، حيث لن تتمكن المخيمات المجهزة من استيعاب هذه الأعداد، موضحا يوجد مخيمات مهيئة بالكامل، لكن هناك مخيمات أخرى "تحت الإنشاء"، بين القيارة والخازر وفى مناطق قريبة من دهوك وأربيل.

وكانت وسائل إعلام بريطانية نشرت أمس ما يفيد بأن قوات تابعة للجيش العراقى تواجه اتهامات بنهب المساعدات المخصصة لإيواء الفارين من المعارك الرامية لاستعادة الموصل ومحيطها من تنظيم "داعش".