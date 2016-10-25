بالقانون : شركة طيران تزن المسافرين "البدناء" ...

سمر العشري

خرجت شركة طيران هاواي منتصرة مؤخرا، بعدما ربحت دعوى رفعها مسافرون أمام وزارة النقل الأميركية، اعتراضا على إقدام الشركة على وزن المسافرين البدناء قبل الصعود إلى الطائرة .

وفي وقت سابق من هذا العام، أوقفت شركة طيران هاواي خدمة حجز المقاعد مسبقا، واستبدلت بذلك تخصيص أماكن الجلوس للمسافرين، حيث وزعتهم حسب الوزن بالتساوي في جميع أنحاء الطائرة.

وقالت الشركة حينها، إن هذه الخطوة جاءت لتحافظ على سلامة الطائرة ومنعا لأي مخاطر قد تحدث.

وقال أحد الركاب ردا على تصريح الشركة وقتها: "من المؤكد أن تتحجج الشركة بقضية السلامة، لكن هل كنا نسافر بطريقة خطرة طوال السنوات الماضية"؟

وقال ركاب آخرون إن هذه الفكرة "عنصرية"، ولا تطبق سوى على خط واحد من هونولولو إلى باجو-باجو.

لكن الأمور سارت في النهاية لصالح الشركة بعدما ربحت الدعوى، فيما قد يترك هذا القرار الباب مفتوحا أمام شركات الطيران الأخرى لتفعل ذلك أيضا .

شبكةعيونالإخبارية

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