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بالفيديو : لحظات مرعبة لتحطم طائرة في "مالطا" ...

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بالفيديو : لحظات مرعبة لتحطم طائرة في "مالطا" ... بالفيديو : لحظات مرعبة لتحطم طائرة في "مالطا" ...

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني ، مقطع يرصد لحظات مرعبة لسقوط طائرة، وتحطمها بالقرب من مطار مالطا الدولي، وذلك بعد إقلاعها مباشرة.

وظهرت الطائرة في مقطع الفيديو ، وهي تقلع من المطار وأثناء صعودها التدريجي في الهواء ، حيث بدأت في السقوط ثم هوت بسرعة نحو الأرض وسقطت بمقدمتها وتحطمت وتحولت لكتلة من النيران بالقرب من المطار.

وكانت الطائرة أقلعت من مطار مالطا، متجهة إلى مدينة مصراته الليبية، لمراقبة تدفق المهاجرين عبر الساحل الليبي، وكان على متنها 5 أشخاص، من بينهم 3 مسؤولين بوزارة الدفاع الفرنسية.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وفقًا لما أعلنه وزير الدفاع الفرنسي إيف سان لودريان.

وتجري في مالطا، تحقيقًا عن الحادث، لمعرفة أسباب وظروف وقوعه، فيما أكدت الحكومة إن الطائرة كانت في مهمة مراقبة رسمية، لمراقبة التدفق المهاجرين غير الشرعيين، والمخدرات عبر الساحل الليبي .

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