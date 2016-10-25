بالفيديو : تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لـلفنان "محمود عبدالعزيز" ...

سمر العشري

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، خلال إحدى البرامج التي تقدم على قناة "سي بي سي إكسترا" ، عن الحالة الصحية للفنان محمود عبدالعزيز ، وطلب "الشناوي" من جمهوره الدعاء إليه بأن تتحسن حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه هو من قرر رفض زيارات المحبين له بإرادته وسيوافق على رؤيتهم حينما يرغب في ذلك.

وقال الشناوي : "أولًا محمود مانع الزيارة ده قراره وهو إن شاء الله زي ما منع الزيارة هيفتح أبوابه لكل جمهوره والفنانين والصحفيين والإعلام عما قريب، اللي بأرجوه أن في أخبار بتنزل يعوزها الإحساس الإنساني لأنه فنان كبير وإنسان لازم نحافظ على خصوصية الناس، ولا نثير رعب المحبين والأسرة" .

وتابع : "محدش يملك أن نقول الحالة من الجانب الطبي، حتى الأطباء عليهم الاحتفاظ بأسرار مرضاهم، لكن بنعرف أخباره من ابنه الكبير الممثل محمد محمود عبدالعزيز، هو الحمدلله بيطمنا وبيقول الأمر تحت السيطرة وبيقول دعاء الأشخاص أكثر حاجه تسعده، ودي مش أول أزمة وعبر أزمات قبل كده، وهيعبر دي كمان، واللي بيحبه يدعي له بالشفاء" .

شبكةعيونالإخبارية

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