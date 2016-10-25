وكيل تعليم الشرقية: أزمة حجاب المدارس "شو إعلامى".. والمدرسين يتحايلون للحصول على اجازة

نفت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التريبة والتعليم بالشرقية، لـ " اليوم السابع "، وجود قرار أو قانون لفرض الحجاب فى المدارس على مستوى المحافظات وليست مديرية الشرقية فقط، موضحة أن الكثير من الطالبات يرتدون الايشارب خلال اليوم الدراسى برغبتهم.

وقالت مجاهد أن الأزمة الأخيرة التى اثارتها ولى أمر تلميذة وهى معلمة أيضا، وإنها كانت بمثابة إفتعال أزمة بغرض الشو الإعلامى والتسويق لحركة نسائية تتزعمها، للفت أنظار المنظمات الجمعيات لتلك الحركة النسائى، مضيفه أنه تم إجراءا تحقيقات مفصلة من قبل إدارة غرب التابعة لها مدرسة قرية الاشراف اثبت عدم صحة كلام الام باضطهاد نجلتها، بالإضافة إلى لجنة تحقيقات مكبرة من شئون القانونية بالمديرية اثبت عدم صحة الواقعة.

ولفتت مجاهد إلى أن سبب إحالة ولى الامر وهى المعلمة فى مدرسة ابتدائى بذات القرية، أنها لم تتبع الأساليب القانونية اقتحمت المدرسة هى وفريق تصوير ومنظمة للمدرسة، لتصوير داخلها بما يخالف القانون، فإذا كانت تريد التصوير فكان عليها التصوير خارج المدرسة، ولكن ما فعلته هو شو إعلامى.

قالت التعليم فى مصر أصبح يعانى وفى انحدار بسبب غياب القدوة فى المدرسة، فنحن نفتقد الدروس التربوية التى نشانا عليها، مثل بطولات " عمر المختار، جميله ابو حريد، بطل من سوريا"، ولعودة التعليم إلى مستواه نحتاج لتكاتف مجتمعى من مدرسة وولى أمر ومجتمع وإعلام، يعملان جميعهم فى خندق واحد من أجل إزدهار التعليم

وعن أزمة قرارات الندب التى أثيرت مؤخر وتزعمها النواب، قالت "وكيل الوزارة"، أنها سلاح ذو حدين، فالنواب لا يرغبون فى ندب المدرسين وفى نفس الوقت شكاوى طول الوقت من عدم وجود مدرسين بالمدارس، وكان الحل هو "الترحيل" بحيث يتم نقل معلمين إلى مدرسة تستغرق مواصله واحدة ويتم نقل المدرسين الذين هم فى المدرسة الثانية إلى المدرسة التى فى حاجة إلى سد العجز .

وكشفت "مجاهد" أن لجنة التظلمات تلقت عدد كبير من التقارير الطيبة الواردة من التأمين الصحى بنفس التاريخ وبنفس المرض، مما يثير الشكوك حول صحتها وجدية الفحص الطبى الموقع على صحاب التقرير، مضيفة : اجريت اتصالا بالدكتور هشام عبد الحفيط مدير عام التأمين الصحى، وقرر تشكيل لجنة لفحص تلك القرارات للتأكد من دقتها، بالإضافة إلى إصدار قرار بعدم قبول أى تقرير طبى غير بعد العرض على لجنة خماسية ويكون مفصل بحيث يشرح مضعفات المرض والموانع التى الناتجة عن ذلك

وأعلنت عن تفعليها القرار الوزارى الذى صدر منذ 3 سنوات بإلغاء مدارس التعليم المهنى، مؤكدة أنها اهدار للمال العام، خاصة أنها مبانى فاخرة بدون طلاب فهم دائم متغيبين، مضيفة: أنها ستتقدم بمقترح للوزارة بتحويل تلك المبانى لمدارس لغات ومدارس تجربيبة لسد العجز وتحويل طلاب المهنى إلى المدارس الفنية او المنازل .

وأكدت أن هناك مقترح وزارى بالاستعانة بشركات خاصة فى النظافة والامن، وإن تم هذا المقترح سيكون حلا جيدا لتوفير العجز .