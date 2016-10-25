"هندسة بورسعيد" تقترح حلولاً لأزمة المرور بحضور مدير الأمن

تفقد، مساء أمس الاثنين، اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد، يرافقه اللواء محمد درويش، مدير ادارة المرور، ولجنة مشكلة من أساتذة كلية الهندسة برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم، عميد كلية الهندسة، شوارع وميادين المحافظة؛ لإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة أحجام المرور وكثافتها فى المحاور تزامناً مع زيادة أعداد المركبات .

وتقدمت لجنة كلية الهندسة بعدة مقترحات كإنشاء دورانات جديدة بالشوارع الطويلة الرئيسية، إستقطاع جزء من جزر الطرق فى محاولة توسيع نهر الطريق ببعض الشوارع، وإعادة تخطيط إتجاه سير المركبات فى بعض الشوارع خاصة بمنطقة بورسعيد القديمة "الشرق – العرب"؛ هذا بالإضافة إلى منع إنتظار المركبات ببعض الشوارع والميادين لما تسببه من إختناق مرورى .

كما شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر ميدانياً فى اَليات سير المركبات وتخطيط ميدان "عدلى منصور" بشارع طرح البحر .

مدير الامن ولجنة كلية الهندسة بشوارع بورسعيد