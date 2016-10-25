تجديد حبس المخبر المتهم بإدخال السلاح لمساجين سجن المسقبل بالإسماعيلية

أصدرت النيابة العامة بالإسماعيلية قرارا بتجديد حبس المخبر المتهم بإدخال السلاح الآلى إلى المتهمين داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، الذى أدى إلى هروب 6 متهمين فجر الجمعة الماضية، تم القبض على أحدهم عقب هروبه من السجن ومازال 5 آخرين هاربين.

وجاء فى أقوال المتهم الهارب بعد القبض عليه "عوض الله موسى" بأن المتهمين اتفقوا مع المخبر المتهم على إدخال 3 قطع سلاح آلى، داخل سيارة الترحيلات مقابل حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أمام النيابة بأن المخبر نجح فى إدخال الأسلحة والذخيرة للسجن بعد أن تحصل عليها من أهالى المساجين الهاربين.

وعقب سماع أقوال المخبر المتهم "علم الدين إبراهيم شاهين" وجهت النيابة العامة له تهم حيازة أسلحة آلية بدون ترخيص وتهريب الأسلحة إلى سجناء والاتفاق والمساعدة على هروب سجناء قيد الحبس وتقاضى رشوة، والاشتراك والمساعدة فى قتل ضابط الشرطة ومواطن وإصابة فرد شرطة آخروقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى.

وكان سجن المستقبل قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية لمحاولة هروب جماعى والأجهزة الأمنية أحبطت المحاولة بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريين وجنائيين تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد.

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين واستشهد الضابط متاثرا بإصابته.