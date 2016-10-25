سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر و الدولار يواصل إرتفاعه الجنوني

سعر الدولار اليوم ، نواصل المتابعة المستمرة لسعر صرف العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري مقارنة بسعر الدولار داخل البنوك المصرية الرسمية وايضا داخل شركات الصرافة والسوق السوداء حيث نتابع سويا اخر المستجدات على الساحة الاقتصادية العملات العربية والاجنبية من خلال تصريحات خبراء الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ونقدم لكم هذا الاستيضاح من خلال النشرة الإقتصادية والذي يكون معكم خلال الساعات القادمة وفقا للمتعاملين فى السوق الصرف ، وشهد السوق خلال الفترة الماضية حالة من الترقب الشديد من أصحاب الشركات الصغيرة والكبيرة وايضا الأفراد المتعاملين بالعملة الأجنبية وذلك بسبب حالة التذبذب الشديدة والاحتكار من جانب التجار وجذب عدد كبير من الأموال لوضع السيطرة على الدولار فى مصر ، وقد تجاوز سعر الدولار فى السوق المصري كافة التوقعات بعد الارتفاع الكبير والصعود نحو القمة بعد ارتفاع الفارق بينه وبين سعر البنك .

سعر الدولار اليوم فى البنوك .

وقد شهد سعر الدولار فى البنوك المصرية حالة من استقرار وثبات وذلك بعيد عن سعر السوق السوداء وذلك عقب تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بتثبيت السعر وضغ العطاء الدوري لسد احتياجات التجار ، وتقوم الجهات الأمنية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة بمحاولة ضبط تجار العملة وإغلاق شركات الصرافة التي تتعامل بشكل غير قانوني واحتكار الدولار ، وقد أعلن صباح اليوم رئيس البنك الأهلي المصري عن سعر الدولار فى البنوك الرسمية خلال التعاملات الصباحية ليسجل نحو سعر 8.8500 جنيه مصري للشراء ، وقد سجل سعر الدولار نحو سعر 8.8800 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم فى السوق وشركات الصرافة .

ولكن على الجانب الآخر لسعر الدولار والعملات العربية والاجنبية فنجد اختلاف كبيرة لسعر السوق عنه فى البنوك وقد شهد حالة ارتفاع كبيرة خلال الأيام الماضية لسعر الدولار وذلك بسبب التصريحات الأخيرة لتعويم الجنيه المصري وأيضا بسبب زيادة الطلب على الورقة الخضراء من اصحاب الشركات للالتزام ، وقد سجل سعر الدولار اليوم فى السوق الموازي ما بين سعر 15.55 الى 15.60 جنيه مصري للشراء ، وسجل ايضا نحو سعر ما بين 15.65 الى 15.75 جنيه مصري للبيع ليقترب بصورة كبيرة لكسر حاجز 16 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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