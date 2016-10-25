وكيل "رياضة البرلمان": عودة الجماهير للملاعب هذا الموسم

قال رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن خروج نهائى دورى الأبطال الإفريقى بهذا الشكل اللائق بالكرة المصرية فى المباراة التى جمعت الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقى مساء الأحد، سيسهم بشكل كبير فى عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى بأسرع وقت.

وأوضح الزياتى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن خروج المباراة بهذا الرقى الحضارى من حيث التشجيع على الرغم من خسارة الزمالك للبطولة سيكون دافعا إلى اتخاذ خطوة إيجابية فى المطالبة بسرعة عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، قائلا: "الكرة من غير جمهور لا طعم لها، وإن شاء الله الجمهور هيرجع فى الدورى العام هذا الموسم".

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة، إلى ضرورة تفعيل المقترح الخاص بقصر حضور الجمهور على النادى صاحب المباراة فقط الذى تقدم به أحد أعضاء اللجنة فى اجتماع سابق للجنة فى نهاية دور الانعقاد الأول فى حضور وزير الشباب، وذلك منعا لتكرار أعمال الشغب إلى جانب أن يتم البدء بحضور 5000 مشجع فقط لحين التأكد من اختفاء ظاهرة الشغب من الملاعب المصرية ومن ثم فتح الباب أمام الجميع دون التقيد بعدد معين.

وأكد "الزياتى": "أن اللجنة معنية بعدد من الملفات فى دور الانعقاد الثانى فى مقدمتها حسم ملف عودة الجماهير، متوقعا حسم هذا الملف خلال أيام".