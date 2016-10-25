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جويل حاتم تسخر من جورج الراسي بعد مواعدته صبية في برنامج "نقشت"

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الإثنين 24-10-2016 17:22

ردت عارضة الأزياء جويل حاتم على إطلالة طليقها جورج الراسي في برنامج "نقشت"، الذي يعرض على شاشة "أل بي سي آي" و تقوم فكرته على مواعدة صبية من بين 30 صبية يشاركن في البرنامج، بتلميحات أكدت خلالها أن الأمر لم يزعجها.

ردّ جويل الذي ترقبه وإنتظره الكثيرون، -لأن جورج تناول خلال الحلقة علاقته بها وأنه احبها وأنجب منها، إلا أن علاقته بها إنتهت بالطلاق،- لم يتأخر، فكتبت "أهم شي عم بضحك من قلبي لو بتعرفوا على شو .. لول.. صباح الخير". وأضافت جويل "أهم شي أنو الجديدة (الزوجة الجديدة) ما بتستعمل الفايسبوك سألها قبل. خبروني". وتابعت "ولك إذا تزوج رح كون سعيدة. يا ريت. رح أربح جوتي ( ابنها جو) الى الأبد وإرتاح"، ثم ختمت ردها بالتمني بيوم سعيد لمتابعيها.

وكان جورج الراسي قد اشار خلال الحلقة الى أنه يستبعد فكرة الزواج، وأنه يحب ابنه ووالدته وطليقته جويل لانها أم إبنه.

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سيدتي