الليلة.. فايز المالكي يعود للأضواء عبر "في بيتنا ضيف"

يضرب نجم الكوميديا السعودية فايز المالكي، الليلة، موعداً مع جمهوره، للإطلالة عليهم من جديد بعد غياب يقارب العامين، من خلال برنامجه "في بيتنا ضيف"، الذي تعرض أولى حلقاته مساء اليوم على شاشة دبي.

ويحمل البرنامج مفاجآت عديدة لجمهور فايز، حيث أنه يعد جديداً من نوعه في العالم العربي، ويجمع بين مناقشة قضية اجتماعية مع ضيوف كل حلقة من الفنانين في قالب كوميدي وأيضاً الاسكتشات التمثيلية.

ويتضمن "في بيتنا ضيف" أفكاراً وفقرات مبتكرة ومختلفة تماماً عن البرامج التي قدمها المالكي من قبل، حيث استعان خلاله بطاقم تقني وفني من مصر، ولم يشارك معه الطاقم الفني الذي قدم معهم برنامجه السابق "ألو فايز".

وقد جرى تصوير حلقات البرنامج في مصر، في سرية تامة وبعيداً عن أعين الإعلام وحتى حسابات الفنان فايز المالكي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستضيف فايز في حلقات برنامج "في بيتنا ضيف" العديد من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب ومنهم أسعد الزهراني وطارق العلى ومى عز الدين ويوسف الخال وإيمى سمير غانم.

ويعد البرنامج تعويضاً لغياب الفنان فايز المالكي درامياً للعام الثاني على التوالي، وكانت أخر أعمال المالكي الدرامية منذ أكثر من عامين في رمضان 2014 من خلال مسلسل "خميس بن جمعة" الذي عرض على شاشة روتانا خليجية.

وهذه ليست التجربة الأولى للفنان الكوميدي فايز المالكي في تقديم البرامج التلفزيونية، حيث سبق له المشاركة في تقديم العديد من البرامج، ومنها برنامج "CBM" على شاشة MBC، وبرنامج "الليلة مع فايز" الذي صوره بالقاهرة وعرض على قناة دبي، بجانب برنامج المسابقات "ألو فايز" الذي قدمه فايز على شاشة mbc في رمضان 2015.