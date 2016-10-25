حمادة هلال ومصطفى شعبان يفوزان ببطولة لجمال الخيول

شارك الفنانان حمادة هلال ومصطفى شعبان في بطولة رباب الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت مؤخراً في مزرعة "رباب" بمنطقة سقارة بالجيزة.

واقتنص النجم مصطفى شعبان كأس البطولة بمهرته سلمى، فيما تمكن النجم حمادة هلال من الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام.

وجاءت مشاركة نجوم الفن المصري في هذه المسابقة ضمن 19 فارساً دخلوا التصفيات النهائية للبطولة من مصر والدول العربية، حيث استضافت المسابقة مزرعة "رباب" التابعة لرجل الأعمال ومربي الخيول العربية المهندس خالد بن لادن.

يشار إلى أن بطولة رباب الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة تقام تحت إشراف جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة بمصر، حيث انطلقت نسختها الأولى في عام 2010، طبقا لاشتراطات اللجنة الأوروبية لتنظيم مسابقات جمال الخيول العربية.