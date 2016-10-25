أنباء عن نية انجلينا جولي العودة لزوجها.. ونيكول كيدمان "شمتانة"

أشارت تقارير أمريكية إلى أن النجمة العالمية انجلينا جولي Angelina Jolie تعيد التفكير في موضوع علاقتها مع براد بيت Brad Pitt، إذ إنها غير قادرة على توقع ما يمكن أن يحدث لها وهي تعيش دون حبيبها السابق.

هذه التقارير التي نقلتها مجلة "Hollywood Life" أضافت أنّ الأطفال لا يتوقفون عن الحديث المتكرّر عن براد بيت، وعن طرح الأسئلة المقلقة التي تزيد من مأساة جولي.



وبالرغم من أمنيات البعض أن تعود المياه إلى مجاريها بين النجمين، فإن هناك من يستبعد أن يكون ذلك الخبر صحيحاً. وقد علّق الكاتب المتخصّص في شأن النجوم، شاري فايس، قائلاً: "لا أظن أن انجلينا تفكر في مسألة العودة من جديد لبراد بيت. وهذه القصة قد تكون ملفقة ولا تمثل الواقع"، مشيراً إلى أن مصادر من هوليوود، قريبة من جولي، أخبرته أن قصة الحب الذي يتوهج ويرفض أن ينطفئ ليس لها مصداقية، وأن انجلينا ماضية في ما سبق أن قررته".

ومن ضمن الشائعات التي تلاحق النجمين، ذكر موقع "Radar Online" أنّ الممثلة نيكول كيدمان Nicole Kidman كانت قد تكهّنت في وقت سابق بالفراق الذي حصل لاحقاً بين براد وجولي. وذكر الموقع أن كيدمان قالت إنها كانت ترى الأمر واضحاً، وإن ذلك يبدو عقوبة إلهية على ما تعرّضت له صديقتها جينيفر أنيستون Jennifer Aniston، زوجة بيت السابقة.

كذلك نقلت شائعات أخرى على الموقع نفسه أن جولي عادت لتعاطي المخدرات التي يُقال إنها كانت تتناولها في سنواتها المبكرة. وجاء على غلاف صحيفة National Enquirer التي أظهرت جولي بشكل مرعب أنها عادت للمخدرات والمثلية.

يشار إلى أنّ انجلينا جولي وزوجها الممثل براد بيت ينويان بيع قصرهما "ميرافال" الذي شهد حفل زفافهما عام 2014 .



ويضمّ القصر الواقع في قرية كورنو في فرنسا 35 غرفة، وبحيرة خاصّة، وكروم عنب وزيتون. وقد اشتراه الثنائي عام 2012 بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانا يستأجرانه منذ عام 2008 .

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