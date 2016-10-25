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رئيس مدينة المحلة يبحث مع النواب أعمال تطوير العشوائيات بالمدينة

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رئيس مدينة المحلة يبحث مع النواب أعمال تطوير العشوائيات بالمدينة رئيس مدينة المحلة يبحث مع النواب أعمال تطوير العشوائيات بالمدينة

>الغربية – عادل ضرة

عقد اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة اجتماعا بناء على توجيهات اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، لمتابعة لملف مخطط العشوائيات بمدينة المحلة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير المناطق التى تم رصدها بشوارع المدينة، وهى سوق اللبن - صندفا - أبوشاهين، وبحث خطة إحلال وتجديد الصرف الصحى بالعشوائيات بالمحلة.

 

بحضور محمد كمال مرعى وحامد جلال جهجه أعضاء مجلس النواب عن مركز المحلة، ومدحت فاروق عبد السيد مدير عام وحدة تطوير العشوائيات بالمحلة، والمهندسة ناريمان خضر نائب رئيس حى ثانى، والمهندس رضا الوردانى مدير إدارة التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى التخطيط العمرانى والإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، وإدارى الشئون المالية والقانونية بالمحافظة وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بحيث اجتمعت اللجنة، وتم عرض تكلفة المشروع المقدمة من صندوق تطوير العشوائيات وإجمالى أعمال المقايسات تمهيدا للعرض على المحافظ للتوجيه، بالبدء فورا فى تنفيذ أعمال التطوير.


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