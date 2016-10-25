حراك لتسويق منطقة القصيم «سياحياً»

أمير القصيم يستمع لإيضاح من مدير سياحة القصيم خلال الاجتماع

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، امس في مكتب سموه بمقر الإمارة الاجتماع الخامس لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة في دورته الثالثة ورحب سمو رئيس المجلس في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس والمشاركين في هذا الاجتماع من القطاعين العام والخاص، مثنياً على جهود الجميع لإبراز المنطقة سياحياً، والتي تخدم الوطن وأبناء هذه المنطقة وبناتها في كافة المجالات. وجرى استعراض التوصيات السابقة للمجلس ومستوى الانجاز في هذه التوصيات، ثم تم تقديم عرض مفصل عن المواضيع الجديدة ضمن محاور الاجتماع الحالي، ومنها دور المجلس في تحقيق أهداف استراتيجية الفعاليات السياحية بالمنطقة ومقترحات التطوير لها، وآخر مستجدات عمل لجنة إنشاء شركة القصيم للاستثمار السياحي والتراثي بالمنطقة، ومناقشة تطوير المنتجعات الطبيعية والسياحية الشتوية بالمنطقة. كما وجه سموه منطقة القصيم خلال الاجتماع بإنشاء واعتماد لجنة مهرجانات بريدة تُعنى بكل مايخص المهرجانات السياحية، مشيداً بالجهد المبذول من الشركاء في المجلس لتحقيق التنمية السياحية والتطوير الذي ينتظره المواطن والزائر لهذه المنطقة، وتعزيز دور المجلس في تطوير المشاريع السياحية، وأهمية استمرار هذا التطوير وفق منهجية منظمة بالتنسيق بين الشركاء. وأكد سموه على أهمية المتابعة ودعم المشروعات السياحية بالمنطقة من جميع القطاعات الحكومية وتحفيز المستثمرين بالقطاع السياحي بالقصيم وتسهيل إجراءاتهم لخدمة التنمية السياحية بالمنطقة وتوفير الخدمات المميزة والمتكاملة التي يحتاجها السائح والزائر للمنطقة وأشار سموه إلى أهمية التركيز في توفير فرص العمل لأبناء وبنات منطقة القصيم، مقدماً شكره لجميع الأعضاء على ماقدموه وبذلوه خلال هذه الدورة لعمل المجلس وخدمتهم للمنطقة في أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كل الرعاية والاهتمام.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين المجلس إبراهيم المشيقح أن الاجتماع ناقش عدداً من المشروعات والبرامج التي تخدم التنمية السياحية بالمنطقة وما يتعلق بالاستثمار السياحي وإنشاء شركة متخصصة للاستثمار السياحي والتراثي بالمنطقة، والإطلاع على التصور الذي اعدته هيئة السياحة لثلاث مواقع من مواقع السياحة الشتوية بالمنطقة، مشيراً إلى أن المجلس أقر عددا من المهام الجديدة والمقترحات التي ستسهم في تمكين المجلس وتعزيز دوره في تطوير المشروعات والفعاليات السياحية بالمنطقة.