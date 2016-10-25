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أمير القصيم يكرم منسوبي مركز شرطة بريدة الشمالي

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، أمس في مكتب سموه بمقر الإمارة عدداً من منسوبي مركز شرطة بريدة الشمالي لقاء جهودهم المميزة في مجال عملهم، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، ومدير مركز شرطة بريدة الشمالي العقيد عبدالرحمن العتيبي ورحب سمو أمير القصيم بهم، مثنياً سموه على جهودهم المميزة التي يبذلونها في عملهم لخدمة هذا الوطن، وأهالي هذه المنطقة وساكنيها من مقيمين في مجال عملهم الأمني.

من جانبه، قدم مدير شرطة منطقة القصيم وافر شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على هذه البادرة غير المستغربة من لدنه لتشجيعه ودعمه الدائم للجهود المميزة التي يبذلها منسوبو شرطة منطقة القصيم.

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