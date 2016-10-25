أمير الرياض في حفل متقاعدي الإمارة: لن نستغني عن خبراتكم وأفكاركم

"لن نستغني عن خبراتكم وأفكاركم ونرحب بها في كل وقت وموقع"، بهذه العبارة ودع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض متقاعدي الإمارة خلال الحفل التكريمي الذي رعاه سموه يوم أمس في قصر الحكم بإمارة الرياض.

وأكد سموه في كلمته التي وجهها للمتقاعدين أن المملكة وفقاً لسياسة مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تقول للمحسن أحسنت، مبيناً أن هذا المنهج السليم لا يمكن أن يتغير، فسياسة المملكة تجاه أبنائها أنهم الأساس والأوائل الذين أعطوا لهذا الكيان حقه الدائم والأبدي".

مبيناً أن المتقاعدين أحسنوا العمل والوقفة الصادقة تجاه إخوانكم أبناء المنطقة، مضيفاً بقوله "لاشك أنكم أديتم وسعيتم لتجعلوا من هذا الوطن علامة بارزة بين الأوطان".

وقال سموه "المواطن يجب أن نقدر له دوره في هذه البلاد التي لم تنشأ إلا على أيدي وأكتاف أبنائها من السعوديين الذين حملوا الراية وتواجدوا في الميدان وأسسوا هذا البنيان على تأسيس صادق مع قائدهم في البداية الملك عبدالعزيز -رحمه الله-"، وزاد سموه "آباؤكم وأجدادكم هم من قاموا بهذا الدور فأنتم شركاء في هذا الكيان والتنمية والوطن فلكم الدور الكبير الذي نقدره خير تقدير فأوجدتم السمعة الطيبة التي لا ينكرها إنسان".

وتابع سموه "العمل المخلص والصالح ليس له جزاء إلا الجنة من رب العالمين فلنكن دائماً على عمل خالص لوجهه وقائمين على المنهج السليم والواضح الذي أسس لهذه البلاد من مؤسسه ورجاله"،

من جانبه أعرب الأستاذ عبدالله الربيعة محافظ القويعية سابقاً في كلمة نيابة عن المتقاعدين عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على التكريم، مؤكدين أنهم تشرفوا بخدمة الدين ثم المليك والوطن كلاً من موقعه ومكانه.

وزاد بقوله "المتقاعدون بينوا أثر القدوة القيادية في عملهم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إبان توليه إمارة منطقة الرياض مبينا أنه كان مدرسة متفردة في القيادة والإدارة والمعرفة والتعامل والتوجيه مرسخاً في الجميع حب العمل والإخلاص والتفاني بكل جد واجتهاد" .

ونوه المتقاعدون باستكمال مسيرة الخير مع أصحاب السمو الملكي أمراء منطقة الرياض سائلين الله أن يجعل ما قُدم في ميزان الحسنات وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

بعد ذلك سلم الأمير فيصل بن بندر شهادات التكريم للمتقاعدين، ثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه. حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منقطة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكلاء الإمارة المساعدين.

سموه مكرماً المتقاعدين

الأمير فيصل بن بندر يتوسط المتقاعدين

محافظ القويعية سابقاً عبدالله الربيعة ملقياً كلمة المتقاعدين