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فيصل بن بندر يطلع على أدوار «جامعة سعود» المجتمعية

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فيصل بن بندر يطلع على أدوار «جامعة سعود» المجتمعية فيصل بن بندر يطلع على أدوار «جامعة سعود» المجتمعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس مدير جامعة الملك سعود رئيس اللجنة التعليمية بمجلس منطقة الرياض د. بدران العمر.

واستمع سموه من د. العمر إلى شرح عن ما تقوم به الجامعة من أدوار مجتمعية ودورها في المجالات التعليمية والبحثية.

كما استقبل سموه، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة م. طارق الزهراني، ومدير فرع وزارة الاسكان بالمنطقة م. أحمد اليابسي، اللذين قدما للسلام على سموه عقب تعيينهما في المنصب الجديد.

وحثهما سمو أمير منطقة الرياض على الجد والعمل البناء وتلمس احتياجات المواطنين.

حضر الاستقبالين أمين مجلس منطقة الرياض م. خالد الربيعة.

.. ويستقبل مديري أفرع العمل والإسكان

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