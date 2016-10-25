خادم الحرمين يصل قطر لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن حمد

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -مساء امس إلى دولة قطر لتقديم العزاء، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - رحمه الله- . ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين المطار بالعاصمة القطرية الدوحة، كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر عبدالله العيفان وعدد من المسؤولين.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - رحمه الله -.

بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرافقه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مقر العزاء بقصر الوجبة في الدوحة، حيث قدم - رعاه الله - عزاءه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما قدم خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني ، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني في الفقيد رحمه الله.

وقد عبر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، على مواساته لهم في الفقيد، داعين الله أن يرحم الفقيد وأن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين مايجمع بينهما من علاقات أخوية.

وقد كان في معية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز. ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان وعدد من المسؤولين.

وكان خادم الحرمين قد غادر مساء أمس، الرياض متوجهاً إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله-.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

خادم الحرمين مواسياً الشيخ حمد بن خليفة

خادم الحرمين معزياً في الشيخ خليفة بن حمد

خادم الحرمين لدى وصوله مقر العزاء

خادم الحرمين وفي وداعه ولي العهد وولي ولي العهد

الأمير مقرن معزياً الشيخ حمد

ولي العهد وولي ولي العهد وسمو أمير الرياض في وداع خادم الحرمين