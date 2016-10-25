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ولي ولي العهد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التعاون الثنائي

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتل. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي.

حضر الاجتماع معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأميركية اللواء بيتر أدلي، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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