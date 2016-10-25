ختام معرض الخدمات الطبية والرضاعة

أختتمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية فعاليات معرض الرضاعة الطبيعية تحت شعار "الرضاعة الطبيعية مفتاح التنمية المستدامة"، وأقيم بمقر العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بغرب الرياض، لتعريف أسر منسوبي وزارة الداخلية بأهمية المشاركة والتعاون لحماية ودعم الرضاعة الطبيعية.

وذكرت المشرفة على البرنامج الدكتورة نسرين السليم: تم التعريف ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية وتفعيله لهذا العام. بتوجيهات من المدير العام اللواء طبيب راشد محمد الدوسري على أهمية تفعيل مثل تلك الفعاليات كما أثنت على الجهود التي قدمتها البندري أبو نيان المشرفة على برنامج الرضاعة الطبيعية بوزارة الصحة.

ونوهت رئيسة قسم التدريب بالعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بغرب الرياض الصيدلانية هبة الرويشد بأن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة المجدولة للعيادات مشاركة وتفعيلاً للأيام والأسابيع الصحية العالمية.