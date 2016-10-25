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لعشاق الشاى.. 5 مشكلات يسببها "الماء المغلى" لمدة طويلة

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لعشاق الشاى.. 5 مشكلات يسببها "الماء المغلى" لمدة طويلة لعشاق الشاى.. 5 مشكلات يسببها "الماء المغلى" لمدة طويلة

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 مشاكل صحية عند إعادة غلى الماء أكثر من مرة أو لفترة طويلة جدا على درجة حرارة مرتفعة جدا، لإعداد الشاى أو القهوة أو غيرها من الأطعمة، وتتضمن الآتى:

 

1.مشكلة الجهاز الهضمى:

لأن محتوى الزرنيخ فى الماء يرتفع عند إعادة غليها، فينتج عنها مشاكل الجهاز الهضمى عند الأشخاص الذين يستهلكونها وتبدأ فى آلام المعدة.

 

2.مشاكل عصبية:

أظهرت العديد من الدراسات التى أجريت فى جميع أنحاء العالم أن الفلوريد فى الماء يؤدى إلى العديد من المشاكل العصبية ويؤثر بشدة على مستوى ذكاء الأطفال.

 

3.السرطان:

النترات الموجودة فى الماء المغلى أكثر من مرة، فهذا الماء عند تعرضه لدرجة حرارة وإعادة غليانه يؤدى إلى الإصابة بعدة أشكال من السرطان منها القولون والمبيض والمثانة والبنكرياس.

 

4.مشاكل القلب:

الزرنيخ الذى ينتج عند غلى الماء أكثر من مرة هو واحد من أسوأ المواد السامة، حيث يؤدى إلى الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

 

5.مشكلات بالكلى:

فهى واحدة من أعضاء الجسم الأكثر تضررا بسبب الشرب المستمر من الماء المغلى الذى ينتج عنه الزرنيخ، وهو أحد المواد السامة التى تؤثر على الكلى.


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