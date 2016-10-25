المملكة والسويد تتفقان على مداولات سياسية منتظمة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية

صدر امس بيان صحفي بمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن إلى المملكة العربية السعودية في 22 / 1 /1438هـ الموافق 23 / 10 / 2017م.

وفيما يلي نص البيان:

وصل دولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن والوفد المرافق لدولته مطار الملك خالد الدولي في الرياض مساء يوم السبت 21 / 1 / 1438هـ وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وخلال هذه الزيارة، التقى دولة رئيس الوزراء السويدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان وعددا من المسؤولين.

وعقد رئيس الوزراء السويدي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اجتماعاً لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال سبل تطوير وتوثيق العلاقات الثنائية إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في سوريا واليمن، والتحديات التي تواجهها المنطقة ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، وأهمية النهوض بدور الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين.

وأعرب رئيس الوزراء السويدي عن اهتمامه برؤية المملكة 2030، وما تضمنته من رؤى وخطط في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في ربوع المملكة.

وتم الاتفاق على عقد مداولات سياسية منتظمة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان فكرة إنشاء لجنة سعودية - سويدية مشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الصديقين، استناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة مملكة السويد وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بتاريخ 24 / 11 / 1424هـ الموافق 17 / 1 / 2004م، وذلك بغية النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى الحقول والمجالات المشتركة.

وفي نهاية المناقشات، أعرب رئيس الوزراء السويدي وخادم الحرمين الشريفين عن رغبتهم في زيادة التشاور وتفعيل آليات التعاون القائمة على النحو الذي يخدم مصلحة البلدين وأهدافهما المشتركة. وقد أعرب رئيس الوزراء السويدي عن تقديره العميق لخادم الحرمين الشريفين على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة.