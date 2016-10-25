ولي العهد يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأميركية التعاون الأمني

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع معالي قائد القيادة الوسطى الأميركية الفريق أول جوزيف فوتل سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية خاصة مايتعلق بمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد لمعالي قائد القيادة الوسطى الأميريكية في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول وعدد من المسؤولين.