خادم الحرمين يعزي أمير قطر والشيخ حمد في وفاة الشيخ خليفة بن حمد

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -مساء أمس إلى دولة قطر لتقديم العزاء، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - رحمه الله-.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين المطار بالعاصمة القطرية الدوحة، كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وقد أعرب خادم الحرمين عن خالص عزائه لأمير قطر.

بعد ذلك توجه خادم الحرمين يرافقه صاحب السمو الشيخ تميم ، إلى مقر العزاء بقصر الوجبة في الدوحة، حيث قدم - رعاه الله - عزاءه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ووصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين مساء أمس إلى الرياض قادما من دولة قطر.

المملكة تؤكد أهمية التوازن في سوق النفط بما يحقق مصالح الاقتصاد العالمي

الى ذلك عقد خادم الحرمين جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وجرى استعراض العلاقات وآفاق التعاون، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واستقبل الملك سلمان رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد الدكتور هارون كبادي وجرى تبادل الأحاديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة آفاق التعاون في المجال البرلماني.

وأطلع خادم الحرمين مجلس الوزراء امس على نتائج لقاءاته ومباحثاته مع عدد من القادة والمسؤولين. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن المجلس استعرض ما ناقشه وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول الأسواق البترولية وسيرها نحو التوازن، وأهمية دور دول مجلس التعاون في استقرار السوق، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المجلس بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.