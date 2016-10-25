أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

>

عقلية عنيدة وقلب طيب، يمكن أن نطلق عليهم الأطفال الكبار الذيت يتمتعون بتعلق شديد بالأشخاص والأماكن كالأطفال مع حب الشهوة والجنون والسفر، هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى و العاطفى والصحى

 

برج الثور على الصعيد المهنى..

اليوم ستتغير وجهة نظرك عن بعض الزملاء الذين أعطيتهم ثقة كبيرة من قبل، ربما تكون المواقف صدامية اليوم لكنها حتماً ستكشف لك كثير من الحقائق فكن أكثر هدوءاً، الأوضاع لا تحتمل المجاذفة وإلا ستخسر كل جهودك المبذولة سابقاً

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

يبدو أن اليوم سيشهد تغير أيضاً على المستوى العاطفى فبعد أجواء التوتر بينك وبين الحبيب، ستشهد الأوضاع بينكم كثيراً من الهدوء والسكينة خاصة بعد المفاجئات السارة التى يجهزها لك الحبيب.

 

على الصعيد الصحى ..

ظروف العمل المتوترة تجبرك على أخذ قسط من الراحة، خاصة إنك تحتاج إلى التفكير بشكل هادئ بعييداً عن الأجواء المضطربة، وربما يكون السفر الحل الأمثل، الذى تعودت أن تلجأ إليه دائماً

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة متوترة فى حياته ممتلئة بالإضطرابات خاصة على صعيد العمل الذى يواجه فيه مشكلات كثيرة بالرغم من عدم كونه طرف أساسى فيها إلا إنها تسبب ضغط كبير على أعصابه، و الصبر والحكمة هم الحل الوحيد لمواجهتها، والتفكير الكثير لن يفيد بأى شىء فى ظل هذه الظروف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى