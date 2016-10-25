برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

>كتبت رانيا علوى
نقدم لمواليد برج الحوت توقعات علماء الفلك الخاصة بعدد من المجالات ، و مواليد هذا البرج يسعى دائما لإثبات نفسه ومهاراته ، فتوقعات علماء الفلك شملت المجال مهنية و الصعيد العاطفى و ايضا الصحى .
برج الحوت على الصعيد المهني:
هذه الفترة بالصعيد المهنى لمواليد برج الحوت ستشهد عدد كبير من فترات الاضطراب و التوتر وذلك يرجع لحالة الكسل الشديدة التى سيطرت عليك و تجاهلك تنفيذ الكثير من المهام الخاصة بالعمل .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى متوتر لحد كبير عليك أن تسعى لتصحيح هذه الاوضاع مع شريكك ،
برج الحوت على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحوت الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام هذه الفترة فالنوم لفترات طويلة قد يجعلك تستعيد نشاطك
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