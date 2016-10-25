أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

>

هذا البرج يظهر وكأنه جامد المشاعر وهذا الأمر ربما يحدث مشاكل كبيرة مع شريك حياته لذلك يجب أن يراعى الجوانب العاطفية حتى تعود الحياة مرة أخرى كما كانت عليه.

 

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للاهتمام والعمل على زيادة حماسك ، لأنك ملتزم بعدد من المهام فابذل المزيد من المجهود .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى ستلتقى حبيبك القديم وهناك احتمال حقيقى لتستعيد عاطفتك تجاهه ، عليك ان تفكر جيدا قبل العودة لتبدأ من جديد قصة ارتباطكما.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل انت تحتاج للكثير من الراحة و الاسترخاء هذه الفترة حتى لا تتعرض لحالها اجهاد مبالغ فيها .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن المشروع الذى قررت ان تبدأه سيكون بالنفع على كل جوانب حياتك ، لا تكن متردد و خذ خطوة للأمام .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى