برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

هذا البرج يظهر وكأنه جامد المشاعر وهذا الأمر ربما يحدث مشاكل كبيرة مع شريك حياته لذلك يجب أن يراعى الجوانب العاطفية حتى تعود الحياة مرة أخرى كما كانت عليه.

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للاهتمام والعمل على زيادة حماسك ، لأنك ملتزم بعدد من المهام فابذل المزيد من المجهود .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى ستلتقى حبيبك القديم وهناك احتمال حقيقى لتستعيد عاطفتك تجاهه ، عليك ان تفكر جيدا قبل العودة لتبدأ من جديد قصة ارتباطكما.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل انت تحتاج للكثير من الراحة و الاسترخاء هذه الفترة حتى لا تتعرض لحالها اجهاد مبالغ فيها .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن المشروع الذى قررت ان تبدأه سيكون بالنفع على كل جوانب حياتك ، لا تكن متردد و خذ خطوة للأمام .