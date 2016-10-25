حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25 / 10 / 2016

على الرغم من أنهم اجتماعيين إلا أنهم دائمًا ما يكون لديهم تحفظات على علاقات الأصدقاء، كما أنهم يسعون لعلاقات ناضجة ولا يشعروا فيها بأى أزمات، حيث نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لحياة برج الدلو على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى وكذلك العاطفى، ليوم الثلاثاء 25 أكتوبر

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

عليك أن تطلب دعم الحبيب خصوصًا فى أزمتك النفسية التى تمر بها خلال هذه الـأيام، كما أن اليوم المناسب جدًا للقاء المرتب منذ أشهر طويلة، عليك أن تستغله كثيرًا وتستمتع إلى الحبيب.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

أوضاعك المهنية جيدة جدًا، حاول أن تستغل هذه الفرصة المتاحة أمامك، وكذلك يجب أن تصلح علاقتك بمديرك فى العمل وبعض الزملاء حتى تصلح ما أفسدته مؤخراً.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، كما أن انتظارك فى العمل لساعات طويلة قد يؤثر على صحتك سلبًا كما أن ممارسة التمارين الرياضية أمر هام وضرورى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير، حاول أن تستمعى إلى نصائح المحيطين بك لتجاوز كل الأزمات الطارئة.