أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25 / 10 / 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25 / 10 / 2016

>

على الرغم من أنهم اجتماعيين إلا أنهم دائمًا ما يكون لديهم تحفظات على علاقات الأصدقاء، كما أنهم يسعون لعلاقات ناضجة ولا يشعروا فيها بأى أزمات، حيث نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لحياة على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى وكذلك العاطفى، ليوم الثلاثاء 25 أكتوبر

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

عليك أن تطلب دعم الحبيب خصوصًا فى أزمتك النفسية التى تمر بها خلال هذه الـأيام، كما أن اليوم المناسب جدًا للقاء المرتب منذ أشهر طويلة، عليك أن تستغله كثيرًا وتستمتع إلى الحبيب.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

أوضاعك المهنية جيدة جدًا، حاول أن تستغل هذه الفرصة المتاحة أمامك، وكذلك يجب أن تصلح علاقتك بمديرك فى العمل وبعض الزملاء حتى تصلح ما أفسدته مؤخراً.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، كما أن انتظارك فى العمل لساعات طويلة قد يؤثر على صحتك سلبًا كما أن ممارسة التمارين الرياضية أمر هام وضرورى.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير، حاول أن تستمعى إلى نصائح المحيطين بك لتجاوز كل الأزمات الطارئة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى