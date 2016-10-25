حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تواجه سوء فهم يضعك فى موقف عصيب للغاية اليوم فى العمل ولكن يمكنك تخطيه إذا حرصت على ألا توجه انتقادات كثيرة طوال الوقت لأن هذا يجعل الآخرين متربصين بك ويترصدون أخطائك

على الصعيد العاطفى:

حياتك العاطفية تمر بمرحلة من الركود فى الوقت الحالى لذلك حاول أن تنعشها بشيء غير تقليدى فأى مبادرة صغيرة منك ستلقى اهتماما واعجابا من الشريك اغتنم الفرصة واستمتع.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

ضغوط العمل تسبب لك مشاكل كثيرة على الصعيد النفسى والصحى فمشاكلك مع الصداع وحتى آلام القولوون العصبى سببها التوتر يمكنك تخفيف كل هذا بقضاء وقت ممتع مع أسرتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تعيش تجربة جديدة جدًا اليوم فى مجال العمل وتحصل على معلومات جديدة تجعلك فى موقف قوى فحاول استثمارها بذكاء ولا تهدر هذه الفرصة