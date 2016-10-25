حظك اليوم الثلاثاء وتوقعات الأبراج 25 / 10 / 2016

تعرف على توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر حيث نتناول فى التقرير التالى توقعات علماء الفلك لكل الأبراج، سواء على المستوى العاطفى أو الصحى وكذلك المهنى، وتتناول كافى تفاصيل الحياة المتعلقة بهذه الأبراج، كما أنه يساعدهم فى التعرف على كل المتوقع لهم فى الفترة المقبلة..

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 25/10/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للاهتمام والعمل على زيادة حماسك ، لأنك ملتزم بعدد من المهام فابذل المزيد من المجهود .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى ستلتقى حبيبك القديم وهناك احتمال حقيقى لتستعيد عاطفتك تجاهه ، عليك ان تفكر جيدا قبل العودة لتبدأ من جديد قصة ارتباطكما.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل انت تحتاج للكثير من الراحة و الاسترخاء هذه الفترة حتى لا تتعرض لحالها اجهاد مبالغ فيها .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن المشروع الذى قررت ان تبدأه سيكون بالنفع على كل جوانب حياتك ، لا تكن متردد و خذ خطوة للأمام .

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 25/10/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

اليوم ستتغير وجهة نظرك عن بعض الزملاء الذين أعطيتهم ثقة كبيرة من قبل، ربما تكون المواقف صدامية اليوم لكنها حتماً ستكشف لك كثير من الحقائق فكن أكثر هدوءاً، الأوضاع لا تحتمل المجاذفة وإلا ستخسر كل جهودك المبذولة سابقاً

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

يبدو أن اليوم سيشهد تغير أيضاً على المستوى العاطفى فبعد أجواء التوتر بينك وبين الحبيب، ستشهد الأوضاع بينكم كثيراً من الهدوء والسكينة خاصة بعد المفاجئات السارة التى يجهزها لك الحبيب.

على الصعيد الصحى ..

ظروف العمل المتوترة تجبرك على أخذ قسط من الراحة، خاصة إنك تحتاج إلى التفكير بشكل هادئ بعييداً عن الأجواء المضطربة، وربما يكون السفر الحل الأمثل، الذى تعودت أن تلجأ إليه دائماً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة متوترة فى حياته ممتلئة بالإضطرابات خاصة على صعيد العمل الذى يواجه فيه مشكلات كثيرة بالرغم من عدم كونه طرف أساسى فيها إلا إنها تسبب ضغط كبير على أعصابه، و الصبر والحكمة هم الحل الوحيد لمواجهتها، والتفكير الكثير لن يفيد بأى شىء فى ظل هذه الظروف.

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 25-10-2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

هذه الفترة بالصعيد المهنى لمواليد برج الحوت ستشهد عدد كبير من فترات الاضطراب و التوتر وذلك يرجع لحالة الكسل الشديدة التى سيطرت عليك و تجاهلك تنفيذ الكثير من المهام الخاصة بالعمل .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى متوتر لحد كبير عليك أن تسعى لتصحيح هذه الاوضاع مع شريكك .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحوت الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام هذه الفترة فالنوم لفترات طويلة قد يجعلك تستعيد نشاطك .

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 25-10-2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

هذه الفترة بالصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء انت قادر على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ، و إذا وجدت أى صعوبات عليك الاستعانة بأحدى الزملاء .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الدعم وذلك بعد عدة صدمات اصابه هذه العلاقة ، اذا كنت تريد ان تحافظ على شكل ووضع العلاقة لا تتردد من الاستعانة باراء من حولك فى حل بعض مشاكلك بالشريك .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج للتوجه لاستشارة الطبيب و ذلك بسبب الام الاسنان المتكررة التى اصابتك منذ فترة طويلة ، تجنب تناول المسكنات بشكل مستمر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان عليك ان تضع خطة جيدة من اجل ادارة حساباتك المالية فهناك عدد كبير من النفقات الضخمة فى الطريق اليك .

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 25/10/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

عليك أن تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك، فأنت شخص قادر على انجاز الكثير من المهام التى تنسب لك فى وقت قصير فيعتمد عليك من حولك بنسبة كبيرة

على الصعيد العاطفي:

حياة برج العقرب العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام وبذل مجهود لتكون فى أفلض حال مع شريكك ، حيث تسربت للعلاقة الكثير من المشاكل و الاضطرابات التى يفضل حلها فى اقرب وقت، فأنت و شريكك قادرين على الاحتفاظ بقصة حبكما بعيدا عن أعين الحاقدين

برج العقرب على الصعيد الصحي:

يعد هذا الشهر لمواليد برج العقرب فرصة كبيرة يمكن استثمارها لكى تعود من جديد لحالة صحية جيدة و نشاط و لياقة انت افتقدتهم منذ فترة .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك عدد من الفرض يجد أن تنتهزها لتصبح فى أفضل حال و تتحسن حالتك المزاجية التى توترت مؤخرا .

حظك اليوم برج الأسد 25_10_2016

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، كما أنه من المتوقع أن تحصل مشادة كلامية بينكما خلال الفترة المقبلة، الأفضل أن تكون هادئ فى تعاملك معه، ولا تتمسك برأيك.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

ربما هذه الفرصة هى الأفضل لك، أما عن علاقتك بمديرك فى العمل فهى الأفضل على كل المستويات، كما أنك تحتاج لبعض الراحة حتى تستكمل المشروع الذى بدأته منذ فترة

برج الأسد على الصعيد الصحى..

حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ممارسة التمارين الرياضية وكذلك تناول الطعام الصحى هى الوسيلة الأفضل لعلاج كافة الضغوط النفسية التى تمر بها، كما أنه يجب الاستماع إلى نصائح الأطباء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، خصوصاً على مستوى الأسرة والعمل والصحة.

حظك اليوم برج الجدى 25/10/2016

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت الأسعد لمن هم فى مهن ذات علاقة بالصحة مثل الأطباء أو الممرضات أو مديرى المستشفيات، أو حتى طلاب الطب، فهؤلاء سيحققون درجة عالية من النجاح فى مجال عملهم وينجزون خطوات كبيرة فى حياتهم المهنية.

على الصعيد العاطفى:

لا تضغط على شريك حياتك فى المرحلة الحالية فهو يمر بوقت صعب وقد يؤدى ضغطك عليه إلى أن يهرب من العلاقة بشكل نهائى وتخسرا كثيرًا، حاول أن تتجنب المواجهة اليوم.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

حان الوقت للحصول على استراحة ولو حتى قصيرة كى تهتم من جديد بصحتك وتأخذ هدنة من التوتر والقلق والمشاعر السلبية المسيطرة عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

اليوم أنت فى حالة جيدة وممتلئ بالإلهام وعقلك يعمل بنشاط وتأتى باستمرار بأفكار واستراتيجيات جديدة واليوم سيكون مثمر للغاية بالنسبة لك حتى لو فسدت بعض الأمور لا تأخذها بعين الاعتبار.

حظك اليوم برج الدلو 25_10_2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

عليك أن تطلب دعم الحبيب خصوصًا فى أزمتك النفسية التى تمر بها خلال هذه الـأيام، كما أن اليوم المناسب جدًا للقاء المرتب منذ أشهر طويلة، عليك أن تستغله كثيرًا وتستمتع إلى الحبيب.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

أوضاعك المهنية جيدة جدًا، حاول أن تستغل هذه الفرصة المتاحة أمامك، وكذلك يجب أن تصلح علاقتك بمديرك فى العمل وبعض الزملاء حتى تصلح ما أفسدته مؤخراً.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، كما أن انتظارك فى العمل لساعات طويلة قد يؤثر على صحتك سلبًا كما أن ممارسة التمارين الرياضية أمر هام وضرورى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير، حاول أن تستمعى إلى نصائح المحيطين بك لتجاوز كل الأزمات الطارئة.

حظك اليوم برج السرطان 25/10/2016

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تواجه سوء فهم يضعك فى موقف عصيب للغاية اليوم فى العمل ولكن يمكنك تخطيه إذا حرصت على ألا توجه انتقادات كثيرة طوال الوقت لأن هذا يجعل الآخرين متربصين بك ويترصدون أخطائك .

على الصعيد العاطفى:

حياتك العاطفية تمر بمرحلة من الركود فى الوقت الحالى لذلك حاول أن تنعشها بشيء غير تقليدى فأى مبادرة صغيرة منك ستلقى اهتماما واعجابا من الشريك اغتنم الفرصة واستمتع.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

ضغوط العمل تسبب لك مشاكل كثيرة على الصعيد النفسى والصحى فمشاكلك مع الصداع وحتى آلام القولوون العصبى سببها التوتر يمكنك تخفيف كل هذا بقضاء وقت ممتع مع أسرتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تعيش تجربة جديدة جدًا اليوم فى مجال العمل وتحصل على معلومات جديدة تجعلك فى موقف قوى فحاول استثمارها بذكاء ولا تهدر هذه الفرصة

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25

- 10-2016

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

القوس على الصعيد العاطفى :

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما انك قد تحصل على ترقية فى الفترة المقبلة وهذا يحفزك على العمل أكثر من أى وقت مضى.

القوس على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25 - 10-2016

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الميزان على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

الميزان على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 25/10/2016

على الصعيد المهنى

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك فيما يتعلق بالمال، فتستطيع الحصول على المال الخاص بك إذا كنت قد قدمته لشخص ما فى الماضى، وقد يرى الطلبة من أبناء برج العذراء، أن حياتهم تسير بشكل صحيح اليوم، وهذ يعنى أن أى امتحان أو اختبار صغير سوف يأتى بنتائج جيدة.

على الصعيد العاطفى

تختار اليوم بين طريقك وشريك حياتك، حاولا الاتفاق حول نقط مشتركة بدلا من الرضوخ لرغبات شخص واحد منكم.

على الصعيد الصحى

من المتوقع حدوث حادث متعلق بالمياه اليوم، لذا عليك اتخاذ احتياطات اضافية عند السباحة أو ركوب الأمواج، وخلاف ذلك سوف تكون الصحة جيدة وقد تمارس رياضة اليوجا.

توقعات علماء الأبراج

اليوم يبدأ بروتين العمل ولكن قد ينتهى مع الاحتفال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، فلديك شعور كبير من الفكاهة والجميع يلتف من حولك.