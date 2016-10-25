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مطعم sud وجهة جديدة للطعام في بيروت

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الإثنين 24-10-2016 17:32

انضمّ مطعم sud الكائن في منطقة النقاش ببيروت أخيراً، إلى لائحة مطاعم ومقاهي المجمع السياحي الجديد gardens، الذي يقدّم تجارب التذوّق من المطابخ العالمية واللبنانية.

ويشتهر sud بتقديم لائحة طعام من المطابخ العالمية والاسبانية، بالإضافة إلى البيتزا والسلطات اللذيذة. وفيه ينعم الزائرون بأجواء هادئة، مع الإشارة إلى رحابة هذا المكان الشبيه بحديقة غناء، نظراً إلى وفرة الشتول والنباتات الموزّعة في الأرجاء.
 sud في عنوانه الجديد بالنقاش هو ملتقى رجال الأعمال والأصدقاء والجلسات العائلية التي تحلو مع المائدة الشهيّة والخدمة المميزة .

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سيدتي